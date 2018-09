'Wall Street opent vrijwel vlak'

Eerder werd al gemeld dat Apple drie nieuwe modellen van de iPhone zal laten zien, inclusief een vernieuwde versie van de iPhone X, het vlaggenschip van het concern. Verder worden een groter zogeheten premiummodel en een goedkopere variant van de smartphone onthuld.

Verder worden cijfers over de producentenprijzen verwerkt. De Federal Reserve komt later op de dag met zijn Beige Book dat inzage geeft in de staat van de Amerikaanse economie. Ook worden de wekelijkse cijfers over de olievoorraden gepubliceerd. De handelsspanningen tussen de VS en China blijven hun stempel op de markten drukken.

Alphabet

Qua bedrijven staan naast Apple ook telecombedrijven T-Mobile US en Sprint in de belangstelling. De Amerikaanse communicatiewaakhond FCC heeft een pauze ingelast in het onderzoek naar de fusie tussen de bedrijven.

Facebook en Google-moeder Alphabet staan eveneens in de schijnwerpers. Grote internetplatforms als YouTube, Facebook en Instagram moeten mogelijk vergoedingen gaan afdragen over auteursrechtelijk beschermde filmpjes, foto’s of muziek die gebruikers uploaden. Het Europees Parlement stemde voor een aanpassing van het auteursrecht aan het digitale tijdperk. De onderhandelingen met de lidstaten over de uiteindelijke wetstekst kunnen nu beginnen.

Tesla

Ook zal de aandacht, zoals wel vaker de laatste tijd, uitgaan naar automaker Tesla. De Chinese concurrent NIO haalde met zijn geplande beursgang minder geld op dan aanvankelijk gehoopt.

Gilead Sciences lijkt hoger te beginnen. De samenwerkingspartner van het in Amsterdam genoteerde Galapagos kwam met succesvolle resultaten bij een studie met het middel filgotinib tegen reuma.

De beurzen in New York sloten dinsdag hoger. De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent hoger op 25.971,06 punten. De brede S&P 500 ging eveneens 0,4 procent omhoog tot 2887,89 punten. Schermenbeurs Nasdaq kreeg er 0,6 procent bij tot 7972,47 punten.