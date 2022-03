Premium Het beste van De Telegraaf

Finanscoop Milieudoelen goed voor bijna derde van bonus ceo Shell

Door Wouter van Bergen en Theo Besteman Kopieer naar clipboard

Ben van Beurden krijgt €7,4 miljoen aan beloning over het afgelopen jaar. Ⓒ ANP/HH

Een beetje pijnlijk leest hij wel, de paragraaf waarin de toezichthouders van Shell uiteenzetten waarom de ceo en cfo maar 49% krijgen van de langetermijnbonus die hen zou wachten als ze hun doelstellingen hadden gehaald. De olie- en gasreus mag over de afgelopen drie jaar hartstikke mooie prestaties hebben geleverd, de concurrentie deed het helaas toch beter op drie van de vier belangrijkste criteria waar de top op wordt afgerekend. Shell was vijfde als het ging om de groei van de operationele kasstroom, vierde in totale aandeelhoudersrendement en vijfde in gemiddeld rendement op kapitaal.