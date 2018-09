Stijging levensverwachting vlakt af

Utrecht - De levensverwachting in Nederland stijgt nog wel, maar minder snel dan waar eerder op werd gerekend. Een Nederlands meisje dat in 2019 geboren wordt, heeft volgens het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) een gemiddelde levensverwachting van 92,5 jaar. Voor jongens is dat 90,0 jaar. Twee jaar geleden hield het AG nog rekening met een stijging tot 93 jaar voor meisjes en 90,1 jaar voor jongens.