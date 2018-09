Techfondsen in de schijnwerpers op Wall Street

De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,1 procent hoger op 25.994 punten. De bredere S&P 500-index ging fractioneel omhoog tot 2888 punten. Schermenbeurs Nasdaq verloor 0,1 procent tot 7961 punten.

Apple werd 0,1 procent minder waard. De nieuwste iPhones kunnen traditiegetrouw op de meeste aandacht rekenen tijdens het Apple Event. De smartphones zijn goed voor ongeveer twee derde van de omzet van Apple. Eerder werd al gemeld dat Apple drie nieuwe modellen van de iPhone zal laten zien, inclusief een vernieuwde versie van de iPhone X, het vlaggenschip van het concern. Verder worden een groter zogeheten premiummodel en een goedkopere variant van de smartphone onthuld.

Facebook (min 1,9 procent) en Google-moeder Alphabet (min 0,4 procent) stonden eveneens in de schijnwerpers. Grote internetplatforms als YouTube, Facebook en Instagram moeten mogelijk vergoedingen gaan afdragen over auteursrechtelijk beschermde filmpjes, foto’s of muziek die gebruikers uploaden. Het Europees Parlement stemde voor een aanpassing van het auteursrecht aan het digitale tijdperk. De onderhandelingen met de lidstaten over de uiteindelijke wetstekst kunnen nu beginnen.