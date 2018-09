Interactive Brokers als eerste fonds op beurs uit ’Flash Boys’

Investors Exchange wil met een nieuwe aanpak de strijd aangaan met de New York Stock Exchange en de Nasdaq die in de VS de lakens uitdelen in de aandelenhandel.

Het kleine beursplatform werd opgericht in 2013 om de dominantie van de flitshandelaren op de Amerikaanse aandelenmarkten een halt toe te roepen door een extra vertraging in te bouwen bij de aandelenhandel.

Investors Exchange werd vooral bekend na het verschijnen van het boek ‘Flash Boys’ door Michael Lewis. Brad Katsuyama staat aan het roer van het beursbedrijf.