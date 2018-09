Tesla wint in aanloop naar show bij Morgan Stanley

De koers van Tesla dikte rond 16.30 (Nederlandse tijd) 1,4% aan tot $283,68. De voorgaande dag was de stemming nog flink bedrukt nadat een analist van Nomura zijn koopaanbeveling introk.

Beleggers zullen de conferentie van Morgan Stanley waar het bedrijf van topman Elon Musk scherp in de gaten gehouden op zoek naar houvast over toekomstige ontwikkelingen.

Bij andere analisten is de visie over Tesla scherp verdeeld. In totaal hanteren negen beursvolgers nog een koopadvies, terwijl twaalf geen enkele vertrouwen meer hebben in het opwaarts potentieel.

Ook met de koersdoelen bij Tesla zijn er enorme verschillen bij analisten variërend van $88 tot $530.