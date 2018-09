Stagnatie bij Hudson's Bay in Europa

Hudson's Bay opende vorig jaar een filiaal in Amsterdam en heeft inmiddels vijftien vestigingen in Nederland, waarvan twee van de formule Saks OFF 5TH. In heel Europa liepen de verkopen van winkels die minimaal een jaar open zijn met bijna 5 procent terug. Daar zitten de Nederlandse zaken niet bij, want die begonnen vorig jaar pas na het tweede kwartaal. Verschillende retailkenners hebben echter al vragen gezet bij de ontwikkeling van de Nederlandse winkels.

De omzet in Noord-Amerika zakte met 2 procent tot 2,2 miljard Canadese dollar, omgerekend zo'n 1,5 miljard euro. Het verlies liep op van 201 miljoen tot 264 miljoen Canadese dollar.

Onder de gefuseerde activiteiten vallen ook de iconische Duitse warenhuizen van Galeria Kaufhof. Signa is zelf eigenaar van de keten Karstadt. De Oostenrijkers krijgen een iets groter belang in het fusiebedrijf.