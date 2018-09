Adyen-investeerders verkopen stukken

De verkopers zijn geen directieleden of werknemers van het bedrijf, Stichting Administratiekantoor Adyen, KDP Projects of Iconiq. Volgens Adyen gaat het om kleine minderheidsaandeelhouders die al voor de beursgang geld in Adyen hebben gestoken, namen zijn niet bekend.

De koers van Adyen is sinds de beursgang in juni, voor 240 euro per aandeel, fors gestegen. Woensdag sloot Adyen op de beurs in Amsterdam 8,2 procent hoger op 738,20 euro.

