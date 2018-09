Prime Ventures stapt uit bij Takeaway

De aangeboden stukken vertegenwoordigen ongeveer 5,6 procent van het totaal uitstaande aandelenkapitaal van Takeaway. Na een eerdere verkoop in mei was dat het belang dat Prime Ventures nog over had. Als gevolg van de transactie treedt Sake Bosch per direct terug uit de toezichthoudende raad van Takeaway.

Prime Ventures was de eerste investeerder in Takeaway en de enige aandeelhouder naast het management. Door Prime werd in 2014 extra kapitaal geleverd voor de uitbreiding van Takeaway. In 2016 ging de maaltijdbestelsite naar de beurs. Het aandeel Takeaway sloot woensdag in Amsterdam 1,3 procent hoger op 68,30 euro.