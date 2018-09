Nieuwe iPhones heten XS, XS Max en Xr

Bezoekers komen aan bij het Apple-event in het Steve Jobs Theater in Cupertino, Californië. Ⓒ Bloomberg

CUPERTINO (ANP) - De drie iPhones die Apple woensdagavond presenteert, heten XS, XS Max en Xr. De techsites ATH en The Verge hebben dat ontdekt op de site van Apple. De verwijzing is inmiddels verwijderd. Het is niet bekend of Apple de namen bewust heeft laten uitlekken, of dat er een foutje is gemaakt.