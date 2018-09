Headfirst laat lege beurshuls achter

Hoofddorp - De naam Headfirst Source Group verdwijnt van de beurs, maar de lege beurshuls blijft over. Dat valt op te maken uit een kleine agenda van de buitengewone aandeelhoudersvergadering van de onderneming op 20 september. Voorgesteld wordt om de naam van de vennootschap te wijzigen in 'Prevaleur' of een andere nog te bepalen naam.