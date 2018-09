Politiek steunt Post en Sandd

De twee postbedrijven PostNL en Sandd gaven beide in het afgelopen halfjaar aan open te staan voor samenwerking. Het aantal brieven is in de afgelopen tien jaar gehalveerd, waardoor beide bedrijven niet voldoende werk hebben voor hun personeel.

CDA-staatssecretaris Keijzer zegt daarom dat zij een voorstander is van ‘verdere consolidatie’, hintend op een mogelijke fusie of andere samenwerking tussen de twee grootste postbedrijven. Ze noemt zelf al als mogelijkheid dat ze dergelijke fusieplannen actief kan steunen, bijvoorbeeld met een brief aan de ACM.

Mocht de ACM uiteindelijk toch rood licht geven en de fusie niet zien zitten, dan kan Keijzer die weigering omzeilen via artikel 47 van de mededingingswet en de samensmelting alsnog goedkeuren. Die mogelijkheid houdt ze open en ze noemt nadrukkelijk dat die manier van ingrijpen in haar gereedschapskist zit.

Een groot deel van de Kamer voelt ook voor het politiek ondersteunen van zo’n fusie. D66 maakte nog wel bezwaar hoe makkelijk politici nu al de toezichthouder in dit hypothetische scenario aan de kant schuiven. “De ACM is er niet voor niets”, aldus D66-Kamerlid Jessica van Eijs.

De bedrijven zijn nu wel eerst aan zet, zegt Keijzer. Er wordt in Den Haag wel over mogelijke fusieplannen gepraat, maar die liggen nog niet eens daadwerkelijk op tafel. PostNL reageerde niet op een verzoek om commentaar.