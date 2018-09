Chipsector omlaag op Wall Street

De Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,3 procent hoger op 26.047 punten. De bredere S&P 500-index ging fractioneel omhoog tot 2888 punten. Schermenbeurs Nasdaq verloor 0,4 procent tot 7941 punten.

Volgens kenners van Goldman komen prijzen van chips volgend jaar mogelijk nog verder onder druk te staan. Ook houdt het aanbodoverschot aan. Wel is de vertraging in de branche, die na negen kwartalen van groei komt, waarschijnlijk minder erg dan eerdere vertragingen.

Apple

Chipgigant Intel zakte 0,8 procent, Broadcom speelde 2 procent kwijt, Qualcomm noteerde een min van 1,7 procent, terwijl Micron en NXP 4,5 en 3 procent verloren.

Apple werd 0,3 procent minder waard. De nieuwste iPhones kunnen traditiegetrouw op de meeste aandacht rekenen tijdens het Apple Event. De smartphones zijn goed voor ongeveer twee derde van de omzet van Apple. Eerder werd al gemeld dat Apple drie nieuwe modellen van de iPhone zal laten zien, inclusief een vernieuwde versie van de iPhone X, het vlaggenschip van het concern. Verder worden een groter zogeheten premiummodel en een goedkopere variant van de smartphone onthuld.

Alphabet

Facebook (min 2,2 procent) en Google-moeder Alphabet (min 1,8 procent) stonden eveneens in de schijnwerpers. Grote internetplatforms als YouTube, Facebook en Instagram moeten mogelijk vergoedingen gaan afdragen over auteursrechtelijk beschermde filmpjes, foto’s of muziek die gebruikers uploaden. Het Europees Parlement stemde voor een aanpassing van het auteursrecht aan het digitale tijdperk. De onderhandelingen met de lidstaten over de uiteindelijke wetstekst kunnen nu beginnen.

Ook ging de aandacht, zoals wel vaker de laatste tijd, naar automaker Tesla. De Chinese concurrent NIO haalde met zijn geplande beursgang minder geld op dan aanvankelijk gehoopt. Tesla steeg 4,1 procent. Gilead Sciences won 2,8 procent. De samenwerkingspartner van het in Amsterdam genoteerde Galapagos kwam met succesvolle resultaten bij een studie met het middel filgotinib tegen reuma.

De euro was 1,1635 dollar waard tegen 1,1632 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie klom 2,2 procent in prijs tot 70,75 dollar. Brentolie werd 1 procent duurder op 79,86 dollar per vat.