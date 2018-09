Apple Watch kan hartfilmpje maken

De zogenoemde Apple Watch 4 is hiervoor uitgerust met nieuwe hartsensoren. Die kunnen de gebruiker waarschuwen als de hartslag gevaarlijk versneld of juist te laag wordt. Door het aanbrengen van speciale electrodes kan het horloge ook zelf een cardiogram (ECG) maken, zo onthulde chief operating officer Jeff Williams vanavond op een nieuw Apple-evenement in Californië.

De Watch is daarbij uitgerust met een valdetectie. Als de gebruiker na een minuut niet is opgestaan, wordt automatisch de hulpdiensten gebeld en de locatie doorgegeven. Van het horloge van Apple is tegelijk het display vergroot, terwijl het geluidsvolume met de helft is verhoogd. Apple belooft dat de Watch sneller werkt, zonder de batterijduur te verminderen. Om de verkoop van de moeizaam lopende horloges te vergroten, worden de Serie 3-versie goedkoper gemaakt.

Op het evenement presenteerde topman Tim Cook ook drie nieuwe iPhones: de XS, XS Max en Xr. De XS is de opvolger van de iPhone X die vorig jaar op de markt kwam. De XS Max is de grotere broer van de XS. Aan de andere kant staat de Xr, wat is bedoeld als een instapmodel.

De XS en de XS Max hebben tot 512 gigabyte opslagruimte. De toestellen hebben gezichtsherkenning en zijn geschikt voor augmented reality, het toevoegen van virtuele plaatjes aan de echte wereld. Aan een toestel kunnen twee verschillende telefoonnummers gekoppeld worden. De telefoons kunnen een half uur twee meter onder water overleven.

De nieuwe Apple Watch en iPhones zijn vanaf vrijdag te bestellen en worden volgende week geleverd, ook in Nederland. De Xr komt pas volgende maand op de markt.