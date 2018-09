Amsterdam - De economie bloeide in 2017, 3% erbij. Maar waar is die groei gebleven? Niet in de koopkracht, die steeg met slechts een half procentje. „Best raadselachtig”, zegt Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij het Centraal Bureau voor de Statistiek over de cijfers die het bureau vandaag naar buiten brengt.