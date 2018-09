Fed wijst op importtarieven in Beige Book

,,Hogere importtarieven werden genoemd als medeverantwoordelijk voor de gestegen kosten bij vooral fabrikanten'', aldus de Fed. Waarschijnlijk groeit de Amerikaanse economie met 3 procent in de tweede helft van het jaar. Dat, gecombineerd met de lage werkloosheid en een inflatie rond de doelstelling van de centrale bank, is een onderbouwing van een nieuwe rentestap. Waarschijnlijk wordt de rente bij de komende bijeenkomst, op 25 en 26 september, dan ook opgevoerd.

Het rapport toonde dat de meeste districten zorgen hebben en onzekerheid ervaren door de internationale handelsspanningen. ,,Een aantal regio's zag dat investeringen werden afgeschaald of uitgesteld door deze zorgen''. De studie over de stand van zaken in de Amerikaanse economie is samengesteld op basis van enquêtes door de regionale centrale banken. Beleggers houden het Beige Book altijd sterk in de gaten omdat ze daaruit mogelijk een duidelijker beeld kunnen krijgen over de toekomst van het rentebeleid.