Deal Galapagos met Novartis van start

De samenwerking werd in juli aangekondigd. MOR106 is door Galapagos en MorphoSys samen ontwikkeld. De twee gaan met Novartis samenwerken om het bestaande ontwikkelingsplan voor het antilichaam voor patiënten met eczeem aanzienlijk te verbreden. Novartis krijgt de exclusieve rechten voor het op de markt brengen van alle producten die voortkomen uit de overeenkomst.

Behalve de licentiebetaling van 95 miljoen euro hangen er voor Galapagos en MorphoSys potentiële mijlpaalbetalingen van maximaal ongeveer 850 miljoen euro aan de overeenkomst vast. Bovendien krijgen de biotechnolgiebedrijven royalty's oplopend van in de lage-tien tot lage-twintig procent. Galapagos en MorphoSys zullen alle betalingen gelijk verdelen.

Het bedrijf maakte overigens ook bekend dat via een openbare aanbieding van aandelen in de Verenigde Staten 300 miljoen dollar is opgehaald. Het betreft daarbij ruim 2,5 miljoen nieuwe gewone aandelen in de vorm van zogenoemde American Depository Shares voor een prijs van 116,50 dollar per stuk. De onderschrijvers van de aanbieding hebben daarbij de optie om nog eens 386.266 American Depository Shares bij te kopen.