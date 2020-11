’Starters moeten meer kunnen lenen voor huis’

Volgens het bouwinstituut worden er te veel huurwoningen neergezet. Ⓒ FOTO ANP

Amsterdam - Als de overheid starters op de woningmarkt wil helpen, moeten de leenregels minder streng worden. Want zelfs bij de huidige hoge huizenprijzen is een koopwoning betaalbaarder dan een huurwoning, stelt het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) woensdag. Financiële waakhond AFM is echter bevreesd voor nog ruimere leennormen.