Economie groeide, maar gepensioneerde verloor koopkracht

Archief Ⓒ Hollandse Hoogte / Peter Hilz

Amsterdam - Terwijl de economie in 2017 met bijna drie procent de sterkste groei in tien jaar doormaakte, zagen we dat niet terug in onze portemonnee. Gepensioneerden verloren zelfs 0,3 procent aan koopkracht, blijkt uit CBS-cijfers.