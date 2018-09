’Schiphol op slot: Tot 2023 geen extra vluchten’

De Omgevingsraad Schiphol (ORS), waarin luchtvaart, gemeenten en bewoners overleg voeren, lanceert dan gericht onderzoek onder verschillende doelgroepen op en rond Schiphol. „Het is onderdeel van een brede maatschappelijke raadpleging over de groei van de luchtvaart in Nederland, die de minister heeft gelast en ook vanuit Den Haag coördineert”, zegt ORS-secretaris Johan Weggeman.

Morgen gaat het plan van aanpak van de raad per brief naar de minister. „Voor de kerst geven we haar advies. Burgers in Nederland krijgen massaal inspraak. We vragen niet alleen naar de overlast van vliegtuigen, maar ook naar meningen over alle aspecten van de luchtvaart”, aldus Weggeman.

Delegatieleider Kees van Ojik van bewonersorganisaties in de ORS, eist dat de luchthaven tot 2023 ’op slot’ gaat. „Eerst moeten veiligheid, techniek en logistiek 100% op orde zijn”, meent Van Ojik. Ook de nieuwe terminal en stationsuitbreiding moeten volgens hem eerst klaar zijn. „Schiphol is een bouwput, waar reizigers last van hebben. Het Nederlandse luchtruim moet opnieuw ingedeeld zijn. Dat is niet voor 2023. Tot dan is groei onmogelijk.”

Hooguit 30.000 starts en landingen erbij

Het aantal extra vluchten tot 2030 op Schiphol is volgens Van Ojik mede afhankelijk van de milieueffectrapportage. „Uit die nieuwste cijfers blijkt dat er in de Haarlemmermeer hooguit 30.000 starts en landingen bij kunnen komen.”

De luchtvaart wil dat Schiphol tussen 2020 en 2030 kan doorgroeien naar 650.000 starts en landingen, maar gemeenten willen ook 100.000 huizen bouwen. Onder andere Aalsmeer wil dat Schiphol bewoners die overmatig last hebben van het lawaai, desgewenst uitkoopt. Schiphol bevestigt met de gemeente Aalsmeer in gesprek te zijn over hinderbeperking. De luchthaven kocht niet eerder bewoners uit. Daarmee lijkt Schiphol onder leiding van de nieuwe topman Dick Benschop ineens een andere koers te varen.

„We zijn ons bewust dat in een aantal gebieden mensen meer geluidsoverlast ervaren, bijvoorbeeld door een toenemend gebruik van de Aalsmeerbaan. Wij proberen maatwerk te leveren”, aldus een woordvoerder. Het is nog onduidelijk waar het geld vandaan moet komen. Tot nu toe kunnen ernstig gedupeerden zich melden bij de Stichting Leefomgeving Schiphol. „Er moet wel geld bij voor een uitkoopregeling. Onze pot is bijna leeg”, zegt bestuurder Ad Rutten.

Draagvlak tanende

Amstelveen en Haarlemmermeer zijn nog niet met Schiphol in onderhandeling over zo’n regeling. „Wel merken we dat het draagvlak voor de luchthaven tanende is, zelfs in onze ’blauwe’ stad waar KLM een grote werkgever is”, stelt Amstelveens wethouder Herbert Raat. „Er moeten harde maatregelen komen voor genoegdoening. Dick Benschop gaat nu actief de boer op in de omgeving. Dat is positief, want anders komt er geen draagvlak voor groei”, zegt Raat.

KLM investeerde honderden miljoenen in een stille vloot en ziet daar nog niets van terug. „Wij gaat er vanuit dat Schiphol zich conform de afspraken na 2020 verder kan ontwikkelen. KLM wil in de ORS constructief afspraken maken over selectieve groei”, aldus een zegsvrouw. „Laten we wachten op de feiten. Nu om uitstel tot 2023 roepen is een losse flodder”, vindt Frank Allard van luchtvaartkoepel Barin. Volgens Weggeman staat zorgvuldigheid voorop. „We gaan eerst dat mer-rapport dubbelchecken. Daarna gaan we onderhandelen.”

