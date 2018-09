’Topman Unilever Polman maakte fout’

Dit maakt het tot het einde spannend of het hoofdkantoor van Unilever naar Rotterdam verhuist en of de bedrijfsstructuur simpeler wordt door de huidige Britse en Nederlandse tak op te laten gaan in een nieuwe naamloze vennootschap.

Volgens Unilever heeft de top de afgelopen zes maanden zo’n 150 gesprekken gevoerd met vooral aandeelhouders van de Engelse tak van Unilever, in jargon de plc. De gesprekken moesten de aandeelhouders over de streep te trekken. 75% van die beleggers moeten op 26 oktober in Londen instemmen met de plannen van Unilever. Maar de Unilever-top sprak vooral met de grote jongens. „De kleine beleggers zijn volledig genegeerd”, zegt directeur Cliff Weight van Share Soc, een vereniging van particuliere beleggers uit Londen. De club is vergelijkbaar met de Nederlandse Vereniging van Effectenbezitters (VEB).

„Het lijkt er op dat de particuliere beleggers, die in Londen ongeveer 12% van de aandeelhouders uitmaken, een steeds grotere rol gaan spelen in het binnenhalen van de deal”, zegt Weight. „Maar ondanks dat wij aan de weg timmeren, wist Unilever ons niet te vinden.”

Had Unilever dat wel gedaan, dan had Share Soc mogelijk een positieve aanbeveling kunnen doen. Dat gebeurt nu niet: „We zeggen geen ja en geen nee. De zaak is te ingewikkeld en uitgebalanceerd. Voor beiden valt iets te zeggen.”

Na de bekendmaking dinsdag is de Britse media een kruistocht begonnen tegen de plannen van Polman cs. De Britten hebben vooral problemen met een verhuizing naar Nederland, omdat zij vermoeden dat Unilever vlucht na de bijna-doodervaring uit februari 2017 toen het een ongewenst en potentieel zeer agressief gefinancierd overnamebod van €134 miljard voor de kiezen kreeg van Kraft Heinz. In Nederland kunnen besturen van bedrijven zich veel beter weren tegen een overnamebod, zeker als er binnenkort een wettelijke mogelijkheid komt om een staakt-het-vuren van 250 dagen wachttijd in te roepen in geval van zo’n bod.

Volgens de zakenkrant FT zijn vier van de top 30 investeerders in Unilever plc ontevreden. „Er zijn een paar grote partijen aan het werk om dit te torpederen”, zegt een Londense hedgefondsmanager. „Dit is een shitshow, ik moet nog zien of Unilever die stemming door kan laten gaan.”

Unilever deed een aantal concessies om de Britse aandeelhouders te behagen. Zo zullen de bestuurders van de nieuwe Unilever nv elk jaar herbenoemd moeten worden door de aandeelhoudersvergadering (in plaats van om de vier jaar, wat gebruikelijk is in Nederland). Ook is de drempel om een bijzondere aandeelhoudersvergadering bijeen te roepen op 3% gezet (in Nederland moet je gewoonlijk 10% van het aandelenkapitaal hebben), en is 1% nodig om als aandeelhouder één onderwerp op zo’n vergadering te agenderen. Dat mag óók het ontslag van een bestuurder zijn.

Tot slot heeft Unilever een plan B uitgekiend, in het geval de dividendbelasting onverhoopt alsnog niet geschrapt wordt. Britse beleggers in het Nederlandse nieuwe Unilever nv moeten dan 15% dividendbelasting gaan betalen, die zij niet in eigen land fiscaal kunnen verrekenen. Door een truc met het verschil tussen de nominale waarde en de reëel waarde van de aandelen van zowel de nieuwe nv als de oude plc uit te halen, creëert Unilever de mogelijkheid om de komende jaren zo’n €58 miljard aan kapitaal vrij van dividendbelasting ’terug te geven’ aan Britse aandeelhouders.

Mochten de aandeelhouders het voorgenomen besluit van bestuursvoorzitter Paul Polman torpederen, dan is de verwachting dat hij opstapt. Ook zou het gezichtsverlies voor premier Mark Rutte betekenen als Unilever na alle moeite rond de dividendbelasting zijn hoofdkantoor niet alsnog naar ons land verhuist.