Aviko bouwt grote frietfabriek in België

Ⓒ ANP

STEENDEREN (ANP) - De Nederlandse aardappelverwerker Aviko bouwt een grote frietfabriek in België. Deze komt te staan in de plaats Poperinge en geeft naar verwachting per september 2021 werk aan zo'n 155 mensen. Met de nieuwe fabriek hoopt Aviko te profiteren van de snel groeiende markt voor diepgevroren aardappelproducten.