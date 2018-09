'Handel en ECB in focus op Damrak'

Op het Damrak staat Galapagos opnieuw in de schijnwerpers. De samenwerking van de biotechnoloog en zijn Duitse branchegenoot MorphoSys met farmaceut Novartis voor de ontwikkeling en commercialisering van hun programma MOR106 is deze week in werking getreden. De licentiebetaling van 95 miljoen euro van Novartis aan Galapagos en MorphoSys kan nu gedaan worden. Daarnaast kreeg Galapagos een overweight-advies van JPMorgan en werd 300 miljoen dollar opgehaald in de Verenigde Staten.

Ook PostNL staat in het nieuws. Als het postbedrijf en concurrent Sandd willen samenwerken om de krimp van de postmarkt het hoofd te bieden, dan kunnen zij waarschijnlijk rekenen op brede steun in politiek Den Haag. Verantwoordelijk staatssecretaris Mona Keijzer sluit namelijk niet uit dat zij daarvoor zelfs gebruikmaakt van haar bevoegdheid om een eventueel consolidatieverbod van toezichthouder ACM terug te draaien.

Belang

Takeaway-aandeelhouder Prime Ventures liet weten zijn complete resterende belang in de maaltijdbestelsite te verkopen. De durfinvesteerder doet zo'n 2,4 miljoen aandelen van de hand. De aangeboden stukken vertegenwoordigen ongeveer 5,6 procent van het totaal uitstaande aandelenkapitaal van Takeaway.

Vroege investeerders in betalingsdienstverlener Adyen verkochten bijna 2,5 miljoen aandelen voor 670 euro per stuk, aan institutionele beleggers. De verkochte effecten zijn goed voor zo'n 7 procent van alle aandelen Adyen. De verkopers zijn geen directieleden of werknemers van het bedrijf. Ook Stichting Administratiekantoor Adyen, KDP Projects en Iconiq verkopen geen aandelen.

Druk

De Europese toeleveranciers van de Amerikaanse technologiegigant Apple zullen mogelijk onder druk staan. Het aandeel Apple zakte woensdag ruim 1 procent na de presentatie van drie nieuwe iPhone-modellen.

De Europese beurzen sloten woensdag hoger. De AEX-index won 0,1 procent tot 540,27 punten en de MidKap klom 0,8 procent tot 777,79 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,9 procent. De beurzen in New York bleven dicht bij huis. De Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent hoger op 25.998,92 punten. De bredere S&P 500-index ging een fractie omhoog en schermenbeurs Nasdaq leverde 0,2 procent in.

De euro was 1,1618 dollar waard tegen 1,1632 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent minder op 69,91 dollar. Brentolie zakte 0,5 procent in prijs en werd verhandeld voor 79,35 dollar per vat. Een dag eerder kostte Brentolie voor het eerst sinds 2014 meer dan 80 dollar per vat.