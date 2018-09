Omzet Delivery Hero groeit flink

De vergelijkbare omzet steeg met bijna 48 procent. Dat was grotendeels te danken aan een toename van het aantal bestellingen, dat bijna even hard steeg tot 183,7 miljoen. Het aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda) zakte op vergelijkbare basis met 35,7 procent tot een kleine 55 miljoen euro. Een nettoresultaat maakte het bedrijf niet bekend.

In de meer dan 40 Europese markten waar het actief is groeide het aantal bestellingen met ruim 28 procent en de omzet met 22 procent. Onlangs gooide Delivery Hero in onder meer Nederland, waar het actief was met Foodora, de handdoek in de ring. Vooral de concurrentie in de belangrijke markt in Duitsland is hevig.