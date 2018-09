Beurs: AEX verliest ondanks mooie plus ASML

De AEX sloot 0,1% lager op 539,5 punten. De AMX ging 0,2% achteruit naar 776 punten.

Op de overige Europese beurzen bleven de koersschommelingen ook bescheiden. De Duitse DAX won 0,2% en de Franse CAC40 sloot fractioneel lager.

Beleggingsstrateeg Simon Wiersma van ING stelt dat de persconferentie van ECB-topman Mario Draghi geen verrassingen bevatte. „Hij verlaagde de economische projecties enigszins, maar handhaafde zijn positieve inflatieverwachtingen. Op de vraag wat er gaat gebeuren na de stopzetting van het obligatieopkoopprogramma eind dit jaar ging hij niet in.”

Dat de rust weer enigszins is teruggekeerd op de financiële markten na de hectiek van vorige week, schrijft Wiersma vooral toe aan het uitblijven van een verdere escalatie in het handelsconflict tussen de VS en China. „Achter de schermen lijkt er toch weer onderhandeld te gaan worden. Bovendien heeft de VS de importheffingen op Chinese goederen ter waarde van $200 miljard in tegenstelling tot de algemene verwachting nog niet opgelegd. Ik sluit zeker niet uit dat deze er alsnog komen, in ieder geval zal Donald Trump de druk er op willen houden tot de tussentijdse verkiezingen in november.”

Volgens Wiersma komt de door de Turkse centrale bank doorgevoerde forse renteverhoging het sentiment eveneens ten goede. „Hierdoor herstelt niet alleen de Turkse lira, maar ook valuta’s van andere opkomende markten veren op.”

Bij de Nederlandse hoofdfondsen eindigde chipmachinefabrikant ASML met een winst van 3% aan kop, na woensdag op het laagste niveau in zes maanden te zijn gesloten. Kabel- en telecombedrijf Altice Europe volgde met een vooruitgang van 2,8%.

Medische technologieconcern Philips won 0,7%, gesteund door een koopadvies van de Amerikaanse bank Bernstein.

Ahold Delhaize verloor 3%. De supermarktketen heeft tachtig winkels in de VS gesloten vanwege orkaan Florence.

Galapagos zakte door winstnemingen 2,4%, na de koerssprong van 16% een dag eerder in reactie op positieve onderzoeksresultaten. De samenwerking met farmaceut Novartis voor de ontwikkeling en commercialisering van een middel tegen eczeem is deze week in werking getreden. Galapagos en partner MorphoSys krijgen allereerst €95 miljoen aan licentiebetalingen.

RELX leverde 1,8% in. Volgens de Zwitserse bank UBS zullen de plannen voor vrije toegang tot wetenschappelijke publicaties de informatieleverancier schaden. Branchegenoot Wolters Kluwer verloor 1,7%.

Verzekeraar ASR werd 1,2% minder waard, na door Deutsche Bank van de kooplijst te zijn gehaald.

Unilever gleed 1% onder het vorige slot. Het levensmiddelenconcern heeft kleine Britse beleggers genegeerd bij het besluit om het hoofdkantoor te gaan verhuizen naar Rotterdam.

Midkapper PostNL kreeg er 4,6% bij. Als het postbedrijf en concurrent Sandd willen samenwerken om de krimp van de postmarkt het hoofd te bieden, dan kunnen zij waarschijnlijk rekenen op brede steun in politiek Den Haag.

Takeaway viel 5,7% terug, doordat investeerder Prime Ventures zijn volledige belang heeft afgebouwd. Bovendien kwam concurrent Delivery Hero met tegenvallende resultaten naar buiten.

Flitshandelaar Flow Traders verloor 0,3%, na het aangekondigde vertrek van de mede-topman.

Op de lokale markt dook fintechbedrijf Adyen 12% omlaag naar €650, twee tientjes onder de prijs waartegen vroege investeerders een aandelenbelang van in totaal 7% verkocht hebben aan institutionele beleggers.

Waar liggen de kansen en valkuilen op het Damrak? Volg vanaf 20 uur gratis het DFT-seminar boordevol aandelentips. Klik hier om in te schrijven.