Adriaan Mol (Mollie) wint Loey Award

Mol startte in 2004 met Mollie als sms- en telecombedrijf. Twee jaar later werd het bedrijf actief in betalingen. In 2011 zijn Messagebird en Mollie officieel gescheiden zodat beide bedrijven zich kunnen focussen op hun kernactiviteit.

„Adriaan is in staat geweest zijn bedrijf in een vroeg stadium op te splitsen en beide ondernemingen succesvol te laten groeien, zonder externe investeringen”, aldus juryvoorzitter en Coolblue-topman Pieter Zwart.