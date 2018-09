Dakkapel mag niet dubbel meetellen in WOZ-waarde

Dat blijkt uit een uitspraak van het Gerechtshof Den Haag.

De zaak was aangespannen door een melkveehouder. Zijn boerderij bestaat uit een woning, melkveebedrijf en een varkenshouderij die niet meer in gebruik is.

Dubbele dakkapel

De boer vond dat zijn woning te hoog werd getaxeerd. Daar is het hof het mee eens. De dakkapel werd dubbel meegeteld, namelijk als apart object én vanwege het toegenomen volume van het pand. Ook had de heffingsambtenaar bij het bepalen van de waarde onvoldoende rekening gehouden met de slechte marktsituatie in de melkveehouderijsector.

Het gerechtshof ging niet helemaal mee in de redenering van de melkveehouder. Uiteindelijk werd een WOZ-waarde vastgesteld die tussen het voorstel van de melkveehouder en dat van de gemeente in lag.