Belgisch OM laat steenrijke Nederlander diep in buidel tasten

De 72-jarige Reijtenbagh zou via vennootschapsconstructies en offshorebedrijven op grote schaal de Belgische fiscus hebben benadeeld. Zijn advocaten hebben onlangs aangeboden de zaak te schikken.

De twaalf beklaagden, dus Reijtenbagh zelf, familieleden en medewerkers, betalen 50,9 miljoen euro. Dat komt boven op de 38,5 miljoen euro die al in 2013 werd afgerekend over andere fiscale jaren. De Belgische staat int daarmee bijna 90 miljoen, laat het Openbaar Ministerie in Antwerpen weten.

Dat zegt daarbij onder meer rekening te hebben gehouden met het blanco strafblad van de verdachten. Bovendien wordt hiermee een langdurig proces voorkomen. De rechtbank moet de schikkingen nog bekrachtigen, naar verwachting op 11 oktober.

Reijtenbagh, een arts uit Almelo, vergaarde een fortuin met risicovolle beleggingen. Officieel verhuisde hij midden jaren negentig naar Monaco, maar volgens justitie woonde en werkte hij jarenlang in België.