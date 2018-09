’Kosten bouwvergunning lopen ver uiteen’

De gemeente Voorschoten in Zuid-Holland spant volgens Eigen Huis de kroon. Daar betaalt een koper van een gemiddelde nieuwbouwwoning bijna 9000 euro voor het papierwerk van de bouwvergunning. In Hoogeveen in Drenthe kost dezelfde vergunning niet meer dan 1850 euro.

De belangenclub wil dat het Rijk gemeenten dwingt om een uniforme rekenmethode te gebruiken. Alleen dan wordt de kostenopbouw van een bouwvergunning voor consumenten inzichtelijk en vergelijkbaar. „Gemeenten hebben geen heldere onderbouwing van de kosten die zij aan hun bewoners berekenen, terwijl ze hier sinds 2017 wel toe verplicht zijn. Daardoor is de controleerbaarheid van de leges voor zowel de Raad als voor de aanvrager ver te zoeken. Dat kan zo niet langer”, aldus directeur Rob Mulder.