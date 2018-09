Erdogan verbiedt contract in euro’s of dollars

Het verbod op het gebruik van buitenlandse valuta betreft alle transacties in vastgoed, transport, diensten en producten, zo meldt financieel persbureau Bloomberg. Het persbureau baseert zich op een decreet dat donderdag werd gepubliceerd in de officiële Turkse staatskrant. Ministeries kunnen uitzonderingen maken voor bepaalde contracten.

Veel grote Turkse overheidscontracten voor bruggen, wegen en vliegvelden en diensten luiden in dollars of euro’s. Ook gewone Turken rekenen vaak in deze valuta, vanwege de dramatische ontwaarding van de Turkse lira. Deze heeft dit jaar al 40% van zijn waarde verloren.

Economen gissen nog naar de gevolgen en omvang van het decreet. Zo is er twijfel of het decreet wellicht met name voor koop- en huurcontracten van onroerend goed geldt, zoals persbureau Reuters meent. De Turkse versie van het dagblad Hürriyet spreekt over kopen en huren van onroerend goed, autoleasing „en contracten voor handel en diensten”. Het verantwoordelijke Turkse ministerie geeft echter nog geen opheldering.

Winkelcentra

De organisatie van Turkse winkelcentra heeft al met ontzetting gereageerd. Eigenaren van Turkse winkelcentra hebben $15 miljard aan leningen afgesloten, terwijl 70% van de huurcontracten van hun winkeliers in buitenlandse valuta luidt. „Hoe moeten de schulden terugbetaald worden als die contracten omgezet worden naar lira’s?” zegt sectorvoorman Hulusi Bengu tegen Bloomberg.

Bengu voorspelde ook een chaos doordat slechts een maand is uitgetrokken voor de contractswijzigingen, terwijl bovendien tussen de contractspartijen geschillen gaan ontstaan over de lira-koers die gekozen moet worden. Het decreet verbiedt ook een koppeling aan een buitenlandse valuta.

Centrale bank

Vanmiddag komt de Turkse Centrale Bank bijeen om te beslissen over de rente. Investeerders hopen op een forse verhoging om zo de gierende inflatie af te remmen. President Erdogan staat echter bekend om zijn weerzin tegen renteverhogingen, die hem door zijn kiezers ook niet in dank afgenomen zal worden.