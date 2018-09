’Netflix voor sport’ komt naar Amsterdam

DAZN biedt sportuitzendingen voor een vast bedrag per maand, zonder dat je een televisieabonnement nodig hebt. De wedstrijden worden online gestreamed, net zoals Netflix dat ook al doet met onder meer films en series en Spotify met muziek. Dazn, dat uitgesproken moet worden als ’Dazoon’, is actief in Groot-Brittannië, Duitsland, Zwitserland, Canada, Italië en de Verenigde Staten en wil in 2022 in twintig landen uitzenden.

In Nederland is losse streaming van sportwedstrijden nog vrij ongebruikelijk, afgezien van televisieaanbieders die hun klanten ook toegang geven tot tv via een app. Wel zijn bijvoorbeeld kickbokswedstrijden in Nederland via online streaming aangeboden.

Personeel werven

DAZN is bezig personeel te werven voor zijn Amsterdamse kantoor. Op die ontwikkelingslocatie moeten uiteindelijk 300 mensen werken. In Londen werken nu al 1200 mensen voor DAZN, dat onderdeel is van het Britse mediabedrijf Perform Group.

Amsterdam groeit steeds meer uit tot internationale hotspot voor mediabedrijven. Eerder vestigden onder meer grote spelers als Netflix, Amazon en Viacom zich al in de regio. Manager Ben Lavender van DAZN zegt dat de keuze op Amsterdam is gevallen vanwege onder meer het grote arbeidsaanbod.

Jeroen Nijland die zich namens een onderdeel van het ministerie van Economische Zaken bezighoudt met het aantrekken van buitenlandse investeringen in Nederland toont zich verheugd met de komst van DAZN. „De keuze van DAZN voor Amsterdam toont aan dat we snel een de belangrijkste knooppunten ter wereld worden voor mediabedrijven."