IEA: scherpe daling export olie Iran

De export van ruwe olie uit Iran daalde in augustus met 280.000 vaten per dag tot 1,9 miljoen vaten per dag in vergelijking met juli. Volgens het IEA verlagen grote klanten als China en India hun aankopen van Iraanse olie. Sinds mei is de export van Iraanse olie met een half miljoen vaten per dag gekrompen.

De olieproductie van Iran kromp vorige maand met 150.000 vaten per dag naar dagelijks 3,63 miljoen vaten. Dat is het laagste niveau sinds juli 2016.