Koerssprong Greenyard na einde voedselaffaire

De fabriek voor diepvriesgroenten in de Hongaarse stad Baja is sinds half juli gesloten geweest na de vondst van de listeriabacterie die 47 zieke mensen in heel Europa heeft veroorzaakt. Beleggers dumpten toen massaal het aandeel uit vrees voor problemen in andere fabrieken van het Belgische groente- en fruitbedrijf. Greenyard verloor in een dag bijna een derde van zijn beurswaarde.

Terugroepactie

Beleggers beloonde de heropening van de Hongaarse fabriek. Daarnaast viel de totale nettoschade van €30 miljoen na verzekering erg mee. Anderhalf uur na opening van de beurs had het aandeel een koerssprong van 15,5% gemaakt.

Greenyard is eigenaar van de Nederlandse groente- en fruitreus Bakker Barendrecht en levert ook aan Nederlandse grootgrutters als Albert Heijn, Emté en Coop. In Nederland heeft alleen Emté zijn diepvrieserwten van het merk Pinguin teruggeroepen.