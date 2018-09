’Huren in Randstad twee keer zo duur als in provincie’

Dat blijkt uit cijfers van Vastgoedmanagement Nederland (VGM) en de Nederlandse Vereniging van Makelaars NVM op basis van 23.918 transacties waarbij de instanties betrokken waren. Veruit de meeste daarvan waren in de vrije sector, dus huizen die meer kosten dan €710,68 per maand.

Er is een duidelijk verschil tussen de Randstad en de rest van Nederland wat betreft huurprijzen. In de provincie Groningen is de huurprijs relatief hoog met gemiddeld €10,38 per vierkante meter. Dit komt door de hogere prijzen in de stad Groningen.

Overspannen

In Amsterdam is de huizenmarkt het meest overspannen. Toch vertaalt dat zich niet in een opvallende huurstijging, slechts 3% in de eerste zes maanden van 2018. In het verleden was dit wel eens 9 tot 15% in dezelfde periode.

Volgens de makelaars komt dit omdat huurders hier simpelweg niet veel meer kunnen betalen; het plafond lijkt in zicht, zeker in het centrum. Huurders trekken daarom naar goedkopere wijken en buurten.

In Rotterdam en Den Haag is dit plafond nog niet bereikt. De gemiddelde huurprijs steeg in het eerste halfjaar van 2018 met respectievelijk 15 en 14,7%.

Huurstijging

Gemiddeld stegen de prijzen van huurwoningen in de vrije sector met 3%. De stijging vlakt af, mogelijk omdat huurders niet veel méér kunnen betalen. Er blijft in Nederland een groot tekort aan huurwoningen in het middensegment. Gemiddeld kost zo’n huis nu 10,98 per vierkante meter, of €1031 per maand.

Huurhuizen worden door de bank genomen steeds kleiner. Een gemiddeld vrijesectorhuis is nu 99 m2. In 2014 was dat nog 108 vierkante meter. Een verklaring kan zijn dat er meer kleinere huizen worden aangeboden, omdat die nog iets beter betaalbaar zijn.