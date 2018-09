NEPI Rockcastle koopt Hongaars winkelcentrum

Amsterdam - Vastgoedfonds NEPI Rockcastle neemt voor 254 miljoen euro een controlerend belang in het winkelcentrum Mammut in Boedapest. Het Hongaarse winkelcentrum bestaat uit twee delen. Mammut 1 komt volledig in handen van NEPI Rockcastle, in Mammut 2 krijgt het vastgoedfonds een belang van 81 procent.