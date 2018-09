ECB geeft steun aan euro

De Europese centrale bank (ECB) heeft de prognose voor de economische groei iets omlaag bijgesteld. In 2018 verwacht de ECB een plus van 1,8% en in 2019 een groei van 1,8%. Voor 2020 wordt een toename met 1,7% voorzien. De euro werd in reactie 0,5% meer waard tegenover de dollar tot $1,168.

Draghi liet in de toelichting verder dat de discussie over de gewijzigde politieke koers van Italië nog geen effect heeft voor andere landen.

De ECB-president keek ook nog terug op de val van Lehman in september 2008 die het lont in het vuurwerk aanstak van de schuldencrisis. Hij stelde dat eerste signalen van crisis al in september 2007 zichtbaar waren.

De ECB heeft de beleidsrente al sinds maart 2016 ongewijzigd gelaten op 0%. De rente waartegen banken hun tegoeden kunnen stallen bij de ECB bleef eveneens ongemoeid op -0,4%. Verder werd aangegeven om de tarieven nog tot na de zomer van 2019 op een zeer laag niveau te houden.

De ECB heeft in juni al aangegeven om vanaf volgende maand het maandelijkse opkoopprogramma van obligaties te gaan verlagen van €30 naar €15 miljard en eind december geheel te gaan stoppen met het opkopen.

Verder zal de aandacht uitgaan naar de nieuwe projecties van de ECB over de economische groei en de inflatie in de eurozone. In de markt wordt er rekening mee gehouden dat de ECB de vooruitzichten voor de economische groei neerwaarts bij zal gaan stellen in reactie op de aanhoudende handelsperikelen vooral tussen Amerika en China.

Het rentebesluit en de toelichting zullen op de voet worden gevolgd via een Blog op DFT.nl.