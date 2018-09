Britse oud-premier waarschuwt voor nieuwe financiële crisis

Volgens Brown zijn de grootste oorzaken van de vorige crisis precies tien jaar na de ondergang van de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers nog niet aangepakt door overheden. Het omvallen van die bank veroorzaakte destijds een domino-effect, waarna de crisis op gang kwam. Brown was destijds premier in Groot-Brittannië.

,,We lopen het risico een nieuwe crisis in te slaapwandelen", zegt Brown, die benadrukt dat er meer oog moet komen voor de escalatie van risico's. Veel grote banken nemen nu volgens hem weer grote risico's, omdat ze verwachten door de overheid te worden gered als het fout gaat, net als destijds gebeurde.

Wat de kans op problemen volgens Brown vergroot is dat de wereld nu meer verdeeld is. In 2008 werd er wereldwijd samengewerkt om de gevolgen van de crisis in te perken. Nu zouden landen meer geneigd zijn naar elkaar te wijzen dan problemen op te lossen.