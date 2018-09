ECB: banken staan achter Ester-tarief

De verandering is nodig omdat Eonia (Euro OverNight Index Average) in zijn huidige vorm niet meer voldoet aan de Europese bankregels. Het door de ECB opgestelde Ester (Euro Short-Term Rate) zal een aanvulling worden op de tarieven Euribor en Libor die door de bankensector zelf worden opgesteld. Met het vaststellen van Libor en Euribor werd in het verleden gesjoemeld door de bankensector voor eigen gewin. Ester is veel moeilijker te manipuleren, aldus de centrale bank.

