Turkse centrale bank komt met forse rentesprong

Economen hadden in doorsnee een iets minder zware ingreep door de Turkse centrale bank voorzien. De nieuwe drastische rentestap wordt naast een impuls voor de economie ook ingezet om de torenhoge inflatie in Turkije te bestrijden. De Turkse munt schoot in reactie op het onverwachtse Turkse rentebesluit fors omhoog.

Eerder op de dag had de Turkse president Erdogan nog druk op de ketel gezet bij de Turkse centrale bank om de rente juist te gaan verlagen. Hij verweet de centrale bankiers dat de gestelde inflatiedoelen buiten beeld bleven ondanks eerdere renteverhogingen.

De centrale bank in Turkije heeft zich echter weinig aangetrokken van de zware kritiek die Erdogan in zijn boodschap liet doorklinken.

Bescheiden herstel lira

De Turkse lira wist vandaag zo’n 2% te herstellen, na in de afgelopen maanden ruim een derde te zijn gedaald. Bart Hordijk, valuta-analist bij Monex Europe, verbaast zich enigszins over de lauwe reactie. ,,Waarschijnlijk speelt mee dat deze als mosterd na de maaltijd komt. De centrale bank was eerder te afwachtend en grijpt nu zodanig hard in, dat de economische groei hierdoor behoorlijk afgeremd zal worden.

Vanochtend heeft Erdogan nog een decreet uitgevaardigd dat contracten voortaan in de Turkse lira moeten luiden. Bestaande contracten in dollars of euro’s moeten binnen dertig dagen worden aangepast.

Hordijk uit hierover zijn twijfels. ,,Erdogan denkt waarschijnlijk dat de lira zal herstellen als Turkse bedrijven verplicht worden elkaar in deze valuta te betalen. Bedrijven met hoge dollarschulden die voortaan in lira’s krijgen uitbetaald, kunnen echter in de problemen komen.”