Warmtepomp blijkt enorme vervuiler, noodmaatregel in de bouw

Door Pieter van Erven Dorens Kopieer naar clipboard

Installateurs installeren een warmtepomp, die veel vervuilender is dan werd gedacht. Ⓒ foto anp/hh

Amsterdam - Uit nieuw onderzoek blijkt dat de warmtepomp ’ongelofelijk veel’ vervuilender is dan werd gedacht. De milieubelasting is zelfs zo zwaar dat een huis met warmtepomp niet of nauwelijks binnen de regels van het Bouwbesluit gebouwd mag worden. Alleen dankzij een tijdelijke noodmaatregel is dit nog mogelijk, meldt de onafhankelijke rekenmeester Nationale Milieudatabase (NMD) maandag.