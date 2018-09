Bezwaren EU tegen fusie T-Mobile en Tele2

Brussel - De Europese Commissie heeft bezwaren tegen de fusie van T-Mobile en Tele2 in Nederland en breidt zijn onderzoek uit. Volgens de toezichthouder blijft er niet genoeg concurrentie over als er nog maar drie mobiele netwerken overblijven. Ook wordt er nu gekeken of de telecomaanbieders eerder geneigd zullen zijn samen te spannen en of virtuele providers nog wel tegen gunstige tarieven toegang kunnen krijgen tot de netwerken van de grote partijen.