Ahold Delhaize sluit deuren bij Food Lion om orkaan

ZAANDAM (ANP) - Tachtig supermarkten van Ahold Delhaize zijn dicht vanwege orkaan Florence. De winkels van de keten Food Lion staan allemaal in het kustgebied van de staten North Carolina en South Carolina. In totaal heeft Food Lion meer dan zeshonderd winkels in die staten. De gesloten winkels gaan pas weer open ,,als het veilig is''.