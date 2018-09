’Overheid, repareer de koopkracht van ouderen’

„Het overheidsbeleid van de afgelopen jaren heeft er toe geleid dat de koopkrachtkloof tussen werkenden en niet-werkenden enorm is geworden. Die kloof moet gedicht worden”, zegt Liane den Haan, directeur van de ANBO.

Ingeleverd

De ANBO vindt de CBS-cijfers niet verrassend. „Sinds 2008, toen de economische crisis begon, hebben senioren met een aanvullend pensioen al zo’n 12 procent koopkracht ingeleverd”, zegt Den Haan.

Ouderenbond KBO-PCOB is eigenlijk best blij dat het CBS nu aantoont dat de koopkracht van ouderen is gedaald. „Dat wisten wij natuurlijk al heel lang”, zegt een woordvoerder. „Met Prinsjesdag worden de cijfers vaak tamelijk rooskleurig voorgesteld, maar dan blijkt later uit Nibud-berekeningen dat het toch tegenvalt voor senioren. Nu staat het eens zwart op wit.”

Ze vult aan: „We zien dat de kosten voor ouderen oplopen door de stapeling van zorgkosten en de huurverhogingen. Dat hakt erin.”

Repareren

Ouderenbond ANBO wil dat de overheid de koopkracht van gepensioneerden repareert. De belangrijkste oorzaak zit in de aanvullende pensioenen, die sinds de crisis niet meer zijn geïndexeerd. „Als de overheid dan geen compensatie biedt, krijg je scheve verhoudingen”, aldus Den Haan.

„Toen Nederland economisch in zwaar weer verkeerde, heeft iedere burger een steentje bijgedragen, ook senioren. Nu de economie al een tijd weer in de lift zit, is het niet meer dan logisch dat iedere burger ook profiteert. Daar lijkt dit kabinet geen oog voor te hebben.”