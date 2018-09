De upgrade heeft te maken met de verkoop van het belang dat VEON had in de Italiaanse aanbieder Wind Tre. Dat werd verkocht aan CK Hutchison, dat al partner was van VEON in Wind Tre.

