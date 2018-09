Apple wint op hoger Wall Street

De leidende Dow-Jonesindex sloot uiteindelijk 0,6 procent in de plus op 26.145,99 punten. De brede S&P 500 steeg 0,5 procent tot 2904,18 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq dikte 0,8 procent aan tot 8013,71 punten.

De Amerikaanse president Donald Trump zei op Twitter geen druk te voelen om tot een vergelijk met China te komen. Die druk ligt volgens hem juist bij de Chinezen. Zijn opmerking volgde daags op het bericht dat de VS China uitnodigde voor een nieuwe overlegronde.

Apple

Supermarktbedrijf Kroger was een opvallende daler. Het bedrijf verloor 9,9 procent, nadat het met teleurstellende omzetcijfers kwam. Wel was de winstgevendheid iets hoger dan gedacht.

Verder leefde het aandeel Apple (plus 2,4 procent) op na de ietwat lauwe ontvangst van de nieuwe iPhones en smartwatch een dag eerder. Pakketbezorger UPS verloor 2,9 procent. Het nieuwe besparingsdoel van 1 miljard dollar was volgens beleggers wat magertjes afgezet tegen de vele miljarden die UPS steekt in het optimaliseren van de bedrijfsvoering.

AMD

Qualcomm won 4 procent nadat het chipbedrijf bekendmaakte voor 16 miljard dollar aan eigen aandelen in te kopen, als onderdeel van een inkoopplan van in totaal 30 miljard dollar. Sowieso was het een overwegend positieve dag voor chipbedrijven na de neergang van een dag eerder. Zo won Intel 1,4 procent en dikte Micron 4,5 procent aan.

Voor chipmaker AMD was de sessie er een van twee gezichten. Het tot nu toe best presterende aandeel van de S&P 500 zag een eerdere winst van bijna 6 procent verdampen. Het aandeel sloot zelfs 5,4 procent in de min, nadat beleggers toch wel een beetje de bibbers kregen van de hoge waardering van het aandeel.

De euro stond op 1,1691 dollar tegen 1,1677 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,2 procent minder op 68,82 dollar. Brentolie zakte 1,7 procent in prijs tot 78,38 dollar per vat.