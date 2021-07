Dow piekt bij slot net onder mijlpaal van 35.000; ook records Nasdaq en S&P

De toonaangevende Dow-Jonesindex eindigt 0,4% hoger op een slotpiek van 34.996 punten. Nadat in mei intraday nog de magische grens werd doorbroken, wist de Dow met de voortvarende gang van zaken in de voorbije handelsdagen deze mijlpaal bijn het slot net niet te slechten. De Dow is al geruime tijd met een krachtige inhaalslag bezig geholpen door het groot vertrouwen in de komende stroom van resultaten vanuit bedrijven in de VS die met het weghalen van de coronarestricties naar verwachting goede zaken hebben gedaan.

Deze week komen verschillende grote Amerikaanse banken met cijfers. Verder komen er nieuwe gegevens over inflatie naar buiten.

Andere Amerikaanse beurzen vervolgden ook de weg omhoog. De brede S&P 500 wordt 0,4% hoger gezet op een recordstand van 4384,7 punten. Techbeurs Nasdaq gaat 0,2% vooruit.Dat bracht die graadmeter op het hoogste slotniveau ooit op 14.733,2 punten.

Taxi-app Did iGlobal leverde nog eens 7,1% in. Het bedrijf meldde dat in totaal 25 van zijn apps, waaronder de apps die klanten en taxichauffeurs van het bedrijf gebruiken voor hun ritjes, uit verschillende appwinkels zijn verwijderd. Dat moest Didi doen na kritiek van Chinese toezichthouders die vinden dat het bedrijf op illegale wijze data verzamelde. Didi gaf bij het bericht aan te verwachten dat de stap zijn omzet in China schaadt, de belangrijkste markt van het bedrijf.

Virgin Galactic is maandag een van de blikvangers op Wall Street. Een dag nadat oprichter Richard Branson met een testvlucht van de raket van zijn ruimtevaartbedrijf was gereisd, maakte het bedrijf bekend nieuwe aandelen te willen uitgeven voor $500 miljoen dollar. Daarop ging het aandeel hard onderuit met een aderlating van 17,5%.

Tot de winnaars behoort Tesla. De fabrikant van elektrische auto's dikt 4% aan. Topman Elon Musk moet zich in een rechtbank verdedigen over de aankoop van SolarCity.

Chipconcern Broadcom werd op zijn beurt meer dan 1% hoger gezet. Volgens mediaberichten zou de onderneming onderhandelen over een overname van softwarebedrijf SAS, dat daarbij gewaardeerd zou worden op 15 miljard tot 20 miljard dollar.

Citigroup krijgt er ook meer dan 1% bij. De bank heeft aangekondigd zich terug te trekken uit Venezuela.

De olieprijzen daalden opnieuw nadat ze vorige week hard waren gestegen. Een vat Amerikaanse olie werd 1,3 procent goedkoper op 73,65 dollar. Brentolie verloor 1,2 procent in waarde en was 74,66 dollar per vat waard. De euro was 1,1863 dollar waard. Dat was voor het weekend nog 1,1862 dollar.