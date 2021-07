Virgin Galactic maakt duikvlucht op kabbelend Wall Street

Taxi-app Did Global leverde opnieuw 2,8 procent in. Het bedrijf meldde dat in totaal 25 van zijn apps, waaronder de apps die klanten en taxichauffeurs van het bedrijf gebruiken voor hun ritjes, uit verschillende appwinkels zijn verwijderd. Dat moest Didi doen na kritiek van Chinese toezichthouders die vinden dat het bedrijf op illegale wijze data verzamelde. Didi gaf bij het bericht aan te verwachten dat de stap zijn omzet in China schaadt, de belangrijkste markt van het bedrijf.

De beursgraadmeters bewogen in de openingsminuten nauwelijks. De toonaangevende Dow-Jonesindex steeg 0,1 procent naar 34.912 punten en de brede S&P 500 werd een fractie hoger gezet op 4371 punten. Techbeurs Nasdaq ging ook een fractie omhoog. Dat bracht die graadmeter op een stand van 14.706 punten.

Beleggers namen in algemene zin een afwachtende houding aan. Ze wachten de eerste resultaten uit het cijferseizoen af. Zo komen deze week verschillende grote Amerikaanse banken met cijfers. Verder komen er nieuwe gegevens over inflatie naar buiten. Ook maken investeerders zich zorgen om de oprukkende Delta-variant van het coronavirus. Die zou het herstel van de mondiale economie in de weg kunnen zitten.

Verder stond verzekeraar State Auto Financial in de belangstelling. Dat bedrijf wordt overgenomen door de veel grotere branchegenoot Liberty Mutual voor 2,3 miljard dollar. Het aandeel State Auto steeg liefst 190 procent.

De olieprijzen daalden opnieuw nadat ze vorige week hard waren gestegen. Een vat Amerikaanse olie werd 1,3 procent goedkoper op 73,65 dollar. Brentolie verloor 1,2 procent in waarde en was 74,66 dollar per vat waard. De euro was 1,1863 dollar waard. Dat was voor het weekend nog 1,1862 dollar.