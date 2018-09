Column: Brexit, deal or no deal?

Het komt niet vaak voor dat valutamarkten zo weinig interesse tonen voor een bijeenkomst van de Bank of England (BOE). Niemand is er namelijk van overtuigd dat de bank het aandurft om de rente te verhogen. Het ligt voor de hand dat de bankiers eerst het effect willen zien van de rentestap in augustus, toen het belangrijkste tarief voor slechts de tweede maal binnen tien jaar iets werd opgeschroefd. Daar komt bij dat de BOE niet het risico wil lopen om de economische groei af te remmen, met het oog op het nog altijd reële gevaar van een chaotische Brexit.

Pond krijgt vleugels

Het risico dat Groot-Brittannië op 29 maart volgend jaar zonder goede afspraken verlaat, wordt overigens langzaam maar zeker kleiner. Een week geleden leken beide partijen zelfs even de voorwaarde te laten varen dat in de onderhandelingen over een Brexit-regeling ook afspraken worden gemaakt voor de lange termijn. Hierdoor kreeg het pond even vleugels op valutamarkten. De munt viel kort daarop weer terug naar aarde, toen politici ontkenden dat er een dergelijk akkoord ligt. Aanwijzingen dat er toch een akkoord aan zit te komen, geven het pond de afgelopen dagen weer een nieuwe impuls.

Akkoord komt dichterbij

Financiële nieuwsdienst Bloomberg wist dinsdag te melden dat er binnenkort een speciale top wordt aangekondigd voor het tekenen van een Brexit-akkoord in november. Dat zou in uiterlijk tijdens de EU-top van volgende week gebeuren. Mogelijk zelfs nog eerder. Het is een heel positief signaal als beide partijen goede hoop hebben dat ze het binnen enkele maanden eens kunnen worden. Jean-Claude Juncker – president van de Europese Commissie – vertelde woensdag nog dat hij dag en nacht werkt om ervoor te zorgen dat beide kampen dichter bij elkaar komen.

Herstel in kleine stapjes

Omdat nieuwe confrontaties in de Britse politiek en in de Brexit-besprekingen zijn uitgebleven, heeft het Britse pond sinds eind augustus in kleine stapje was terrein gewonnen ten opzichte van de euro. Dat herstel komt overigens na een daling van ruim 20% binnen drie jaar. De opleving van het pond kan in een stroomversnelling komen als er daadwerkelijk een datum wordt geprikt voor een Brexit-akkoord of als de BOE tijdens de vergadering zinspeelt op nieuwe renteverhogingen. De ervaringen van de laatste jaren hebben echter geleerd dat het heel gevaarlijk is om erop te rekenen dat de Britten het verstand laten zegevieren wanneer het aankomt op het nemen van Brexit-beslissingen.

Laurens Maartens (laurens.maartens@nbwm.nl) is valuta-expert bij de Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij (www.nbwm.nl). Hij is in 1998 zijn loopbaan begonnen bij de Zwitserse bank UBS. Sindsdien is hij werkzaam geweest bij verschillende partijen in binnen- en buitenland. Hij geeft commentaar op de actuele valuta-ontwikkelingen in kranten, op websites en op de radio. Daarnaast-verzorgt hij lezingen en trainingen voor ondernemers op het gebied van valutamanagement. Hij drukt daarbij deelnemers op het hart om vooral te kiezen voor eenvoudige en goedkope valutaproducten. Deze column geeft zijn persoonlijke mening weer. Deze informatie is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen via de Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij NV.