Vechtende bewaker krijgt duizenden euro’s bij ontslag

De man ging zijn collega onder werktijd te lijf, bij de ingang van het resort Princess Port de Plaisance, aan Simpson Bay. De twee leefden al langer in onmin met elkaar. Dat kwam door een lening van de een aan de ander, en omdat de een van Haïtiaanse komaf was, en de ander geboren en getogen op Sint-Maarten. In de maanden voorafgaand aan de vechtpartij, die zelfs de aandacht van de politie trok, waren er al autobanden lekgesneden, en had een van de beveiligers in het waterflesje van de ander gespuugd.

Met die incidenten is de werkgever te laks omgesprongen, oordeelt de rechter nu. Het beveiligingsbedrijf had immers waarschuwingen kunnen uitdelen, de mannen kunnen schorsen, of ze zo kunnen inroosteren dat ze niet hoefden te samenwerken. Omdat dat allemaal niet is gebeurd, was het ontslag op staande voet een te harde maatregel.

De beveiliger krijgt acht maandlonen mee, omgerekend ruim €5000. Bovendien moet de werkgever nog ruim €10.000 aan niet uitbetaalde overuren uitkeren.