Langstzittende topbankier EU hangt stropdas aan wilgen

Treichl heeft maar liefst 21 jaar de touwtjes in handen gehad bij de Oostenrijkse bank, zo meldt The Financial Times.

Zijn grootste verdienste was om de Erste Group met goed gevolg door het woelige water van de wereldwijde financiële crisis te sturen.

Bernhard Spalt die ook al langdurig bij de Oostenrijkse bank zit, zal volgend jaar Treichl gaan opvolgen.